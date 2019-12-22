Ayd?n MHP, Sar?kam?? ?ehitlerini unutmad?

Ayd?n MHP'den yay?mlanan mesajda; ?T?rk Milleti'nin ?l?mle imtihan?n?n, feda ve fedakarl?k zirvesinin, T?rk yi?itlerimizin tarihe d??t?kleri m?thi? notun 22 Aral?k 1914-15 Ocak 1915 tarihlerinde Sar?kam??'ta yaz?ld??? g?nd?r. Sar?kam?? Harekat? s?ras?nda Allahuekber Da?lar?'nda donarak ?ehit olan yi?it ?ehitlerimizi 105. rahmet ve minnetle an?yoruz. Sar?kam?? ?ehitlerimiz namus ve ahlak simgeleri, onur ve ?eref payeleridir. Sar?kam?? ?ehitlerimiz karanl?k bir gelece?in ayd?nl?k ve bereketli s?cak y?zleridir. Cenab? Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz. Kabirleri nur, mekanlar? cennet, ruhlar? ?ad olsun? ifadelerine yer verildi.