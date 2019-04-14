Aydın MHP şehitleri unutmadı

Pehlivan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kutlu Türk vatanımızın ve aziz Türk milletimizin birliği, bütünlüğü ve devamlılığı için mücadelede şehadet ile yücelmiş şehitlerimizin anıları yolumuzu bundan sonra da aydınlatacak; şehitlerimizin emanetleri ile yükselen manevi sorumluluk, bundan sonra da mücadelemize güç katacaktır.

Şehitler haftası dolayısıyla Türk milleti, Türk devleti ve Türk bayrağı uğruna hayatlarını kaybetmiş kutlu dava yolcusu ,aziz kahraman şehitlerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenabı-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kabirleri nur, mekânları cennet, ruhları şad olsun”