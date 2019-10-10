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Aydın MHP; “Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür"

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Barış Planı Harekatı’na destek vererek; “Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Barış Planı Harekatı'na destek vererek; “Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür" dedi.


Burak Pehlivan, açıklamasında; “Kahraman Türk ordumuzun Barış Pınarı Harekatı doğal olarak birilerinin uykularını kaçırmıştır. Milli varlığımıza kin ve nefret besleyenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamamışlar, ulaşamayacaklar. Barış Pınarı Harekatı harama karşı helalin duruşudur. Barış Pınarı Harekatı caniler ve cehalete karşı cesaretin duruşudur. Hainlerin saklanması nafiledir. Kahraman Mehmetlerimiz teröristleri ezecektir. Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür.


Barış Pınar Harekatı'na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gazası mübarek, olsun” ifadelerini kullandı.

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