Aydın MHP'den 19 Mayıs kutlaması

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Pehlivan, mesajında; “Her şey ilk adımla başlar. Adımlar birleşir yürüyüş olur. Yürüyüşler eklemlenir mücadelede buluşur. Mücadeleler hızlanır tarihle birleşir, tarihin sayfalarını mühürler ve an gelir, o tarih Türk diye okunur. O tarih 19 Mayıs 1919'dur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Samsun'dan başlattıkları yürüyüşle yorgunluğu ve yılgınlığı yendi. Vatanımıza göz diken, varlığımıza ömür biçen emperyalist vahşilik ilk cevabını Samsun'dan aldı. 19 Mayıs 1919; aklın, asaletin sabrın, milliyetçi şuurun, stratejinin ve bağımsızlık sevdasının ürünüdür. 19 Mayıs; milli dirilişin yürüyüşüdür. 19 Mayıs; Türk milliyetçi yürüyüşün meydan okumasıdır. 19 Mayıs; zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yürüyüşüdür. 100 yıl önce Türk milleti turana doğru yürüyüşe geçmiştir. Bu yürüyüş; vatanı sahipsiz, çaresiz, kimsesiz sananlara karşı var olma kavgasıdır. Bu yürüyüş; bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere karşı nefsi müdafaa kararlığıdır. Bu yürüyüş; bitmemizi, tükenmemizi, gitmemizi, yersiz yurtsuz kalmamızı projelendiren müstevlileri İzmir'e kadar kovalayan iradenin eseridir. Bu esere hürmet ve hayranlık duyuyoruz.

Bu esere leke sürdürmemek için biz de Cumhur İttifakı ile geleceğimize ışık tutuyor, 2023'ün güçlü Türkiye'sini 19 Mayıs 1919 ruhuyla sahipleniyor ve kucaklıyoruz. Türk Milletinin hali hazırda karşı karşıya kaldığı badireler dikkate alındığında Cumhur İttifakı temelinde şekillenen tarihi ve milli mutabakat ile yarınlara Türk Gençliğini hazırlamak da bizlerin en önemli görevidir. Çok şükür bu ülkü ocaklarımızda yetişen ; Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti ile donanmış, endüstri 4.0 disiplininde, bir elinde ilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan Türk gençliği ile; 1919'dan 2019 yıla kadar geçen 100 yıllık dönem tarihin yeniden uyanışına ve büyük Türk milletinin dirilişine şahitlik etmiş Türk Milletimizi güçlü yarınlara taşıyacaktır. 19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi diri, Samsun'a çıkan irade hala damarlarımızdadır. Muhtaç olduğumuz kudret ise bu damarlardaki kanda gizlidir. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milliyetçi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Türk gençliğinin ve Türk milletinin ve yürekli efe hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.