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Aydın MHP'den 22. yıl mesajı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Devlet Bahçeli’nin MHP Genel Başkanı seçildiği MHP 5.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı seçildiği MHP 5. Olağan Kurultayının 22'inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Burak Pehlivan, mesajında; “Türk Milletini siyasetin merkezine yerleştiren, önce ülkem diyerek siyasette milli duruşu belirleyen, milliyetçi-ülkücü hareketin, Türk dünyasının bilge lideri MHP Genel Başkanımız Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emanetini emin kıldığı 22.yılını kutluyor, hürmetlerimi sunuyorum. Nice kutlu yıllar olsun” ifadelerini kullandı.

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