Aydın MHP'den Miraç Kandili mesajı

Burak Pehlivan, Miraç kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Pehlivan, mesajında; “Aziz Peygamberimizin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, Rabbimizin sonsuz kudret, eşsiz merhamet, sınırsız rahmetiyle müşerref olduğu hidayet ve hikmet yolculuğu elbette insanlık için aşılamayacak ufuk, almasını bildikten sonra büyük bir derstir.

Miracın, insanın aklıyla yorumlanamayacak ancak gönül ve kalp gözüyle idrak edip, imanla kabullenecek manevi bir çığır, mutlak bir hakikat, ebedi bir yükseliş ve ezeli bir sıçrayıştır.

Hüzünlü Mescid-i Aksa'nın ablukadan kurtulması, mukaddesatımıza örtülü savaş açanların oyunlarının bozulması için Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'nin mirasıyla kutlu bir dirilişe, kalıcı bir dirence kademe kademe yükselmesini arzuluyorum.

Aziz Türk Milletimizin, İslam dünyasının , hemşerilerimin , dava arkadaşlarımın Miraç Kandili'ni dua ve en halisane duygularımla kutluyor, Allah'tan daimi saadet ve nice manevi güzellikler diliyorum” ifadelerini kullandı.