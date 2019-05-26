Aydın MHP'den Ülkücü Şehitleri Anma Günü mesajı

Pehlivan, mesajında; “İdam sehbasında; vatan sağ olsun dediler. Katran dökmüş gecelerde ayazları yendiler. Gözyaşlarını içine akıtıp kader dediler. Ülkücü şehitler, Türkiye'nin zorlu ve meşakkati fazla olan bir döneminde Milliyetçi-Ülkücü Hareket ümitsizliğe kapılmadı, yılgınlık göstermedi. Milli mukavemeti kırmak isteyen odaklara aman vermedi, teslim olmadı. Bu yol ki Hak yoludur dedik, ileriye atıldık, yürüdük. Yürüdük, zalimlere direndik. Yürüdük, hainleri süpürdük. Asım'ın nesli olduğumuzu bilerek yürüdük, Türk'e ve Türkiye'ye düşman kesilenlerle bugünlerde olduğu gibi hesaplaştık. Milliyetçi-Ülkücü Hareket asaletini hiç kaybetmedi. Sadakatten hiç ayrılmadı.

Cesaret ve hamiyet çizgisinden de hiç sapmadı. Namus bellemişlerdi Türk-İslam ülküsünü. Kabına sığmayan seldiler. Pranga vurulamayan, vurulmamış olan, davalarının başarı ve bir adım ilerleyişi için ele avuca sığmayan, iffet zirvesi, istiklal ziynetiydiler. Onlar Türklüğün övünç madalyası, şanlı geçmişimizin anıtlaşmış isimleri, her biri feragat ve fazilet simgesi Milliyetçi-Ülkücü şehitlerdir.

Rabbim hepsinden razı olsun. Şehitlerimize layık olmak için son nefesimize kadar çalışıp emanetlerine leke sürdürmeyeceğiz. Başka yerde çare aramıyoruz. Aradığımız bizde, içimizde, kaynağımızda, davamızın tam özündedir. Kendimize güveniyor, Türk milletimize inanıyor, tarihten ilhamımızı alıyoruz. Ecdadımız başardı, biz de yapar, biz de başarırız. Allah var, gam yok. Türk milleti var, karamsarlık yok. Bu vesileyle, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, şehit bakanımız Gün Sazak'a, tüm dava şehitlerimize, terörle mücadelede hayatlarını kaybetmiş kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkücüler varsa umut vardır. Umudun kudreti Türk Milletidir” ifadelerini kullandı.