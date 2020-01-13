İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Milli Eğitim bir günde 3782 veliyle görüştü

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin aileleri ile iş birliğini güçlendirmek maksadıyla bir günde il genelinde 3 bin 782 veli ile görüştü.


İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, müdürlük bünyesinde görev yapan tüm birim amirleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürlerinin de katıldığı ziyaretlerde ulaşılan veli sayısı 3 bin 782'yi buldu.


İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, tüm ilçelerde yüzlerce öğretmenin binlerce aileyi ziyarete gittiğini, akşam saatleri olmasına rağmen ziyaretlerin devam ettiğini, ziyaretleri bir güne sığdırmakla aslında sürekli yaptığımız bir işi görünür kılmak, farkındalık oluşturmak istediklerini ve başarılı olduklarını, öğrenciler, öğretmenler ve velilerden çok güzel dönüşler aldıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.