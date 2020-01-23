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Aydın Milli Eğitim ilk yarıyılın değerlendirmesini yaptı

AYDIN (İHA) – Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş başkanlığında okul müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda ilk yarıyılın değerlendirmesi yapıldı.


Aydın genelindeki Fen Lisesi, Sosyal Bilimler ve Anadolu Lisesi Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş başkanlığında Ortaklar Fen Lisesi toplantı salonunda bir araya geldi.


2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. kanaat döneminin değerlendirilmesi, başarıyı artırıcı tedbirler ile destekleme ve yetiştirmeye kurslarının verimliliğinin artırılmasına yönelik istişarelerde bulunulan toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, tüm okul müdürlerinden kurumlarını sahiplenmelerini istedi. Her idarecinin bir ekip lideri olduğuna dikkat çeken Okumuş, takım çalışması ve üst düzey çalışan motivasyonu ile başarıyı yakalayabileceğimizi ifade etti.

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