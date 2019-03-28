Aydın Milli Eğitim Müdürlüğünden bir ilk; “Velilerimizle birlikte daha güçlüyüz”

Aydın'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilecek olan ve bugüne kadar Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası ile Didim ilçelerinde yapılan “Okul Aile Birlikleri Buluşmalarına” Okul Aile Birlikleri Yönetim Kurulları yoğun katılım göstermişler ve böyle bir organizasyonu yaptıkları için İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'a teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, toplantılar ile ilgili olarak şunları söyledi: “Öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul eğitimin olmazsa olmaz dört temel kavramıdır. Bu ekosistem içerisindeki ortak paydamız ise öğrencilerimizdir. Ailelerimizin bu ortak paydada buluşabilmesi adına desteklenmesi, 2023 Eğitim Vizyonu' nun temel beklentileri arasındadır. Ailelerin zaman, özne, nesne ve mekân ilişkilerinde gereken derinlik ve tasarruf bilincine sahip olmaları çocuklarının doğal biçimde yeşermelerine ve yetişmelerine imkân tanıyacaktır. Bizler bu toplantılarda velilerimizle neler konuşalım diye yola çıkarken işte bu denklemini örnek aldık. Okul aile birliklerini hem teorik hem pratik boyutuyla konuşarak ilimizdeki eğitim meselelerine bütüncül bir bakış açısı geliştirebileceğimizi müzakere ettik. Hepimiz biliyoruz ki, okul ve öğretmeni ile işbirliği yapan, okulun ve öğretmenin talep ettiği eğitim öğretim süreçlerine katılan, okuluna ve öğretmenine destek sağlayan velilerin çocukları daha başarılı olmaktadır. Velilerin eğitim sürecine katkıda bulunması ile eğitim-öğretimin kalitesi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bizler bu kalitenin arttırılması için yapabileceğimiz çalışmalar hakkında konuşmak üzere okul aile birliklerimizle beraber olmak istedik.

Okul aile birliğinin esas amacı velilerin okul ile bir araya gelmesini sağlayarak aralarındaki işbirliğini daha iyi hale getirmek ve netice olarak daha nitelikli eğitim öğretim imkânları için katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda velilerin okul aile birliğinin etkinliklerine katılımı oldukça önemlidir. İşte bizler toplantılarda okul aile birliklerinin, okulu ve öğrenciyi ilgilendiren konuların karar alma süreçlerine velilerin de katılımını sağlamaları için yapılabilecek çalışmaları konuşuyoruz.

Toplantılarımız beklediğimizin üzerinde rağbet görmekte, velilerimiz, okulları ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirmelerinin yanında şimdiye kadar ilk defa böyle bir toplantıya çağırılmış olmalarından dolayı teşekkürlerini de belirtmektedirler. Bu da bizlere ayrı bir güç vermektedir”

Ayrıca toplantılarda söz alan velilerden Efeler Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Sabri Özçal, okullarında çok güzel bir halı saha ve geniş bir bahçe olduğunu başka okulların çeşitli etkinlik ve sportif faaliyetler için buraları kullanabileceğini, kendilerine seve seve ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Seval Doğruer ile Didim Gazi İlk-Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Nur Seyhan, böyle bir toplantı tertip edip kendilerini dinledikleri için İl Milli Eğitim Müdürümüze ve diğer müdürlerimize teşekkür ettiklerini söylediler.

Efeler ilçesinde yapılan toplantıda Umurlu Atatürk İlkokulu ile Hacı Celal Oto İlkokulu Okul Aile Birliği Başkan ve Başkan Yardımcıları İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'u okullarına davet etti ve bu davet kısa sürede karşılık buldu. Okumuş, okulların Şehitler Günü münasebeti ile 19 Mart'ta düzenlemiş oldukları etkinliklere katılarak, okulda öğretmen, öğrenci ve veliler ile bir araya geldi.