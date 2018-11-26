Aydın Milli Eğitim Müdürlüğünden ‘Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Dönüşüm” semineri

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir tarafından ‘Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Dönüşüm” seminer gerçekleştirildi.

Aydın Hidayet Sayın Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Servet Özdemir tarafından, okul yöneticilerine ve öğretmenlerine eğitim sisteminde yapılması gereken dönüşümler ve değişimlerin gerekliliği, Türkiye'de nasıl bir eğitim stratejisi izlenebilir, konularında seminer verildi.

Özdemir, seminerde yaptığı konuşmada, “Bu vatan TÜİK verilerine göre günde bir dakika okuyanların olmayacak, okuduğunu anlamayanların, Fen Bilimleri sınavında soruların yarısını yanlış yapanların olmayacak. Eğer bu vatan bizim olacaksa eğitimde ciddi stratejik bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Niye, bunun iki tane önemli nedeni var. Bir tanesi, dünyadaki teknoloji de değişim, dönüşüm, bir tanesi de ülkemizin sosyal yapısındaki gözlemlenen sosyal değişimlerin eğitim kurumunu etkilemesi. Yani yeni bir okul teorisine ihtiyacımız var. Çocuklarımızın daha iyi insan, üretici, sorgulayıcı, özgür, problem çözücü olması aslında 21.yüzyılda ülkemizin ayakta kalmasının önemli göstergelerinden birisi olur. Günümüzde artık fark oluşturan sahip olduğumuz insan kapasitesidir. Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa kendi içerisinde bir vizyon belgesi yayımladı. Kendi içerisinden bir değişim ve yenileşme girişimi başlatıyor. Fakat, bakanlıktaki değişim ve yenileşme hareketinin okulda algılanması ve uygulanması çok önemlidir” diye konuştu.

Seminere Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.