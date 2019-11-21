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Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ‘Fuat Sezgin' paneli

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Prof.

Dr. Mehmet Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi” adlı panel gerçekleştirildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı” kapsamında ve 2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesi sebebiyle Din Öğretimi Şubesi tarafından düzenlenen “Prof. Dr. Mehmet Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi” konulu panele katıldı.


Kültür Müdürlüğü Hidayet Sayın Kültür Merkezi' nde Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görevli Prof. Dr. Tanju Demir, Dr. Öğretim Üyesi Kemal Ramazan Haykıran ve Dr. Öğretim Üyesi Uğur Tatlısumak'ın konuşmacı olduğu panelde Fuat Sezgin' in Bilim Tarihi' ne sunduğu katkılar konuşuldu.


Panel sonunda katılımcılara teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, konuşmacılara hediye takdiminde bulundu.

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