Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; "Aydın'da sağlıksız yapılar oldukça fazla"

Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, Aydın'daki birçok yapının sağlıksız yapılar olduğunu söyleyerek 5,5-6 şiddetindeki bir depremin büyük bir yıkıma sebep olabileceğini söyledi.

İzmir depreminin ardından gözler Aydın'a çevrildi. Yer bilimcilerin Aydın'da yıkıcı depremlerin olabileceği yönündeki açıklamalarının artmasının ardından Aydınlılarda panik havası oluştu. Aydın Mimar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, "Aydın'ın imar barışından faydalanan ilk on kentten biri olması ürkütücü" dedi.

"Binanın geçmişinde imar barışı varsa, vatandaşlarımız o binalardan ayrılmalı"

Aydın'da fay hatlarının özellikle merkezden geçiyor olması nedeniyle 5,5-6 şiddetindeki bir depremin büyük bir yıkıma sebep olacağı ifade eden Cemre Şahin Kazıcı, "Özellikle Aydın'daki yapı stoğuna baktığımız zaman imar barışından faydalanan ilk on kentten biri olmamız zaten yapı stoğumuzun gerekli şartları sağlamadığının bir göstergesi. Çünkü imar barışı ve imar afları ile aslında affedilen yapılan ruhsatsız yapılar ya da ruhsata aykırı yapılardır. Bu yapılan projesine göre yapılmamış yapılardır. Bunlar mal sahiplerinin ‘evet benim yapım güvenlidir' beyanına göre yasallaştırılan yapılardır. Şu anda bu tür yapılar hem kiralanıp hem de satılabiliyorlar. Dolayısıyla bizler imar barışından faydalanıp faydalanmadığını bile araştırmadan bu yapıları alıp sahipleniyorsak aslında bu sağlıksız durumun önünü açıyoruz. Bu işin bilimini yapan bizler, bu tür binaların şiddetli depremlerde ilk yıkılacak binalar olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız buna dikkat etsinler. Geçmişinde imar barışı olan binalar varsa şiddetle o binalardan vatandaşlarımızın ayrılmalarını öneriyorum" diye konuştu.

"Aydın'daki kentsel dönüşüm örnekleri Türkiye'deki kötü örnekler arasında yer alıyor"

Aydın'daki kentsel dönüşüm örneklerinin Türkiye'deki kötü örnekler arasında yer aldığını ifade eden Kazıcı, "Bu konuda Orta Mahalle'yi örnek verebiliriz. Orta Mahalle kentimizin merkezinde yer almasına rağmen, kentsel dönüşümü çok özensiz bir şekilde yapılmış durumda. Türkiye ne yazık ki kentsel dönüşüm örneklerinde dünya çapındaki ülkelere göre geri kalmış durumda. Türkiye ölçeğine baktığımızda da burada oluşan kentsel dönüşüm çok yanlış bir şekilde uygulanıyor. Parsel bazından çok o bölge ölçeğinde ele alınması lazım. Orta Mahalle çoğunlukla 1+1 dairelerin yapıldığı ve dolayısıyla 3-4 katlı binaların yıkılarak yerine 7-8 katlı binaların dikildiği bir alan. Deprem anından sonrası düşünüldüğünde oraya yardım faaliyetlerin ulaşması bile çok zor. Hem kat yüksekliği hem de sokakların darlığı bunu ciddi şekilde önleyecektir. Bu uygulama yanlış bir uygulamadır. Özellikle mahallenin orta bölgelerine ulaşmak çok sıkıntılı olabilir. Ilıcabaşı Mahallesi'nde de bir kentsel dönüşüm bekliyoruz. O da Aydın'daki önemli mahallelerden biri. Umarım orda da yerinde dönüşüm yapılır ve bu tür depreme dayanımının rant elde etmek üzerinden değil de gerçekten kamu yararını önceleyecek biçimde olması sağlanır diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.