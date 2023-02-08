Aydın Müftülüğü'nde 'deprem' toplantısı gerçekleştirildi

Aydın İl Müftülüğü'nde 'deprem felaketi' ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığında ilçe müftüleri ile, 10 ili etkileyen deprem felaketi hususu başta olmak üzere idari konularda istişare toplantısı gerçekleştirildi. İl ve ilçe merkezlerinde toplanan ve toplanmaya devam edilecek yardımların, depremzedelere ulaştırılması, deprem bölgesinde görevlendirilecek olan personelin belirlenmesi ve paydaş kurumlarla birlikte hareket edilmesi konularında planlamalar yapıldı.