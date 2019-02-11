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Aydın Müftülüğü'nün ‘Temel Aile Bilinci' eğitimleri devam ediyor

Aydın Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu tarafından verilen “Temel Aile Bilinci “ eğitimleri il genelinde devam ediyor.


Tüm ilçelerde planlanan eğitimlerin ilki İl Müftülüğü Ömer Kocaoğul Konferans Salonunda yapıldı. İl Müftüsü Ercan Aksu'nun açılış konuşması ile başlayan program, Eğitim Uzmanı Ayşe Torlak tarafından verilen eğitimle devam etti. 3 gün devam eden eğitimlere, Germencik, Koçarlı, İncirliova, Efeler, Köşk, Çine, Karpuzlu ilçelerinde görev yapan 140 kadın Kur'an Kursu Öğreticisi katıldı.


Gerçekleştirilen eğitimlerde, ‘Ailem ve Ben', ‘Ailemde Bir Çocuk Var', ‘Ailemde Bir Genç Var', ‘Ailemde Bir Yaşlı Var', ‘Ailem Dağılmasın', ‘Ailemde Merhamet İstiyorum', ‘Ailemi Bağımlılıktan Koruyorum', ‘Ailemde Bir Engelli Var', ‘Akrabalarım Var', ‘Ailemin İletişim Dili', ‘Ailede İffet ve Mahremiyet', ‘Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum' konularında bilgi verildi. Katılım belgelerinin dağıtımıyla ‘Temel Aile Bilinci Eğitimleri' sona erdi.


Eğitimlerin, 27 Şubat 2019 Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

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