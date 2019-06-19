Aydın Müftüsü Aksu'dan Rektör Aldemir'e ziyaret

Mustafa Acar, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ülkenin geleceği açısından gençlerin yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Aldemir, “Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde eğitimlerini almalarını sağlamak asli görevimiz olmakla beraber; gelenek ve göreneklerimizin bilincinde, kültürümüzden gelen zenginliklerin farkında, manevi değerlerimize saygılı olan gençleri yarınlara hazırlamak üniversiteler için elzem olmalıdır.” diye konuştu.

Rektör Aldemir, gençlerimizin bilgi, beceri ve eğitim anlamında geliştirilmesi konusunda çevre illerle koordineli çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu ise, ADÜ'nün Aydın'ın en büyük gençlik kaynağı olduğunu ifade ederek gençlerin dininin, dilinin, örf ve adetlerinin bilinciyle yetiştirilmesinin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.