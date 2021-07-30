Aydın Muğla karayolu'ndaki yangın korkuttu

Yangın, Aydın Muğla Karayolu Menderes Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki arazide yangın çıktı. Yangını farkeden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangın sebebiyle oluşan yoğun duman zaman zaman trafiği aksattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.