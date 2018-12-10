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Aydın Muşlular Derneği'nden Başkan Özakcan'a ziyaret

Aydın Muşlular Derneği yöneticileri Efeler Belediye Başkanı M.

Mesut Özakcan'ı ziyaret etti. Başkan Özakcan'ın çalışmalarını beğeni ile takip ettiklerini söyleyen Muşlu vatandaşlar, Özakcan'ı tebrik etti.


Aydın Muşlular Derneği Başkanı Orhan Aşık ve yönetim kurulu Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakan'ı makamında ziyaret etti. Aydın'da yaşayan Muşlular olarak Efeler Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirerek Özakcan'ın destekçisi olduklarını söylediler. Başkan Özakcan'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aydın Muşlular Derneği Başkanı Aşık, "Başkanımızın çalışmalarını beğeniyoruz. Yöre insanımızın yoğunlukla yaşadığı mahallere yaptıkları hizmetlerinden de memnunuz. Kendisi insan ve siyasi görüş ayırt etmeden herkese eşit şekilde hizmet ediyor" dedi.


Özakcan'ın her zaman her kesimden oy alacağını sözlerine ekleyen Aşık, "Başkanımızın her daim yanındayız. Biz kendisinden razıyız. Bir kez daha başkan olarak kendisini görmekten büyük memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

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