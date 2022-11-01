Aydın müziğe doydu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Aydın'ın en büyük festivali olan Aydınfest'i düzenleyerek Aydınlıları birbirinden değerli sanatçılarla buluşturdu.

Festivalin son gününde sahneye çıkan Mary Jane, Evrencan Gündüz ve Fatma Turgut Aydınlılara unutulmaz bir festival akşamı yaşattı. Yaklaşık yüz bin vatandaş üç günlük festivalde Aydın Tekstil Park'ı tamamen doldurdu. Aydınlıların yanı sıra festivali izlemek için diğer şehirlerden de birçok vatandaş Aydın'a geldi.

Festivalin ilk gününde Colorzest düzenlenmiş ve Aydın Tekstil Park rengarenk olmuştu. Aydın'da düzenlenen en büyük festival olan Aydınfest'in ilk gününde Fondip, Sufle ve Dolu Kadehi Ters Tut sahneye çıkmıştı.

Festivalin ikinci gününde de Random, Madrigal ve Pinhani en sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirmişti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise festivale katılan sanatçılara ve festivalin üç gününde Aydın Tekstil Park'ı dolduran yüz bine yakın izleyiciye teşekkür etti.