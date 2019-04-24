Aydın MY Kolej 23 Nisan'ı doyasıya kutladı

Aydın MY Kolej İlkokul'u 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çeşitli etkinliklerle doyasıya kutladı.

Aydın MY Kolej ilkokulu öğrencileri, 23 Nisan'ı Kardeşköy Mahallesi'nde kutladı. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Kardeşköy Atletizm Sahası'nda öğrenciler gün boyunca koşu, atlama yarışlarıyla, futbol müsabakaları gibi çeşitli etkinliklerde bulundu. Öğrenciler ayrıca etkinliklerde zeka oyunları ile hem öğrendiler hem de çok eğlendiler.