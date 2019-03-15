Aydın MY Kolej'de şenlik havasında “Pi Günü” etkinliği

Aydın'da eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren MY Kolej'de gerçekleştirilen ‘Pi Günü' etkinlikleri şenlik havasında geçti.

Matematikte kullanılmakta olan sabit Pi sayısı anısına, 1988 yılından bu yana Dünyada her yıl 14 Mart tarihlerinde Matematikçiler tarafından kutlanan Pi Günü Aydın MY Kolej'de çeşitli etkinliklerle icra edildi.

Murat Yıldırım Ortaokulu Matematik Fen zümresinin düzenlediği 14 Mart “Dünya Pi Günü” etkinliği yaklaşık 200 kişi ile kutlandı.

Okulun konferans salonundaki etkinliğine, MY Kolej öğretmen ve ortaokul öğrencileri katıldı. Yoğun ilgi gören Pi Günü etkinliklerinde okul öğretmenlerinden Melek Yılmaz tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasında Pi Günü'nü ile ilgili video gösterimi eşliğinde bilgi sunuldu.

Daha sonra ortaokul öğrencileri arasında Pi sayısının virgülden sonraki basamaklarını ezberleme yarışı, Rubik küp çevirme yarışması Pi temalı resim, karikatür ve resfebe yarışmaları düzenlendi.

Şenlik havasında geçen etkinlikte öğrencilerin yaptıkları Pi temalı pastalar etkinliğin en yoğun ilgi gören bölümü oldu. Gösterimin ardından Pi temalı pastalar katılımcılara ikram edildi.

Etkinlik sonunda öğrenci, öğretmen ve katkıda bulunan velilere teşekkür eden MY Kolej Müdür Yardımcısı z Gamze Ayhan Moya, Aydın MY okullarında dördüncü kez gerçekleştirilen Pi Günü etkinliklerine gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ve kutlamaları geleneksel şekilde gelecek yıllarda da devam ettirmek istediklerini ifade etti.