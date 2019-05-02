Aydın My Kolej'den geleneksel şiir gecesi

Aydın My Kolej'de geleneksel şiir gecesi etkinliğini gerçekleştirdi. Gecede şiirlerini okuyan öğrenciler, salonda duygulu anlar yaşattı.

Geceye katılan misafirler şiirlerini okuyan öğrencilere ve programı hazırlayan öğretmen ve idarecilere teşekkürlerini sundu. “Şiirin” sanatsal yönüyle birey ve toplumun değişip dönüşmesinde önemli bir rolünün olduğunu vurgulayan Türkçe Öğretmeni Sinem Nur Çiftçi, gelecek yıllarda şiir okuma etkinliğini Efeler ilçesi genelinde uygulayacaklarını belirtti.