Aydın My Kolej'den uluslararası başarı

Aydın'ın az bilinen antik kent ve ören yerlerini tanıtma amaçlı çalışma yapan Aydın My Kolej, bu proje ile uluslararası ve yerel medyanın dikkatini çekerek kültürel mirasımızın zenginliğini dünyaya gösterdi. Projelerin eğitim öğretim yaşantılarında öğrencilere çok fazla kazanımlar sağladığını ekip ruhunun, kişisel gelişim ve kişisel-toplumsal üretkenlik, paylaşımlı çalışma becerilerinin organizasyonu gibi pek çok faydasının olduğunu vurgulayan Proje Sorumlusu Bermet Korgoldoeva “Projeye desteklerinden dolayı Okul Müdürü Fatih Karahan'a, proje koordinatörü Özcan Atar'a, ekipte büyük bir sabırla çalışan öğrencilerimiz Simay Şahin, Nilüfer Yerlikaya, Zeynep Toker'e, projenin yürütülmesi aşamalarında özveriyle çalışan Sınıf Öğretmenimiz Cansu Karataş'a, Müzik Öğretmenimiz Aşkın Gülova'ya, personelimiz Emrah Karahan'a ve proje kapsamında bilgilerinden yararlandığımız Adnan Menderes Üniversitesi'nin değerli öğretim görevlileri sayın Doç. Dr. Murat Çekilmez ve Doç. Dr. Songül Aslan Karakul'a , yardım ve ilgilerini esirgemeyen Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Çiftçi'ye çok teşekkür ediyorum. Bu başarıda herkesin çok emeği geçti. Önümüzdeki yıllarda okulumuz çok farklı projelerde etkin olmaya devam edecek” dedi.