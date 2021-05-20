Aydın MYO, İnşaat Programı Kariyer Günleri söyleşisi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı, tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı ‘Kariyer Günleri' kapsamında çevrimiçi söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye, bir inşaat firmasının Genel Müdürü Yüksek İnşaat Mühendisi Ahmet Evci, İnşaat Teknolojisi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz Yıldırım, İnşaat Programı Öğr. Gör. İbrahim Engin Öztürk ve İnşaat Programı öğrencileri katıldı.

İnşaat Programı Öğr. Gör. İbrahim Engin Öztürk moderatörlüğünde, gerçekleşen söyleşide, inşaat teknikerlerinin mezuniyet sonrası sektörde kendilerine bilinçli ve doğru bir yol çizebilmelerine katkı sağlanmak hedeflendi.

İnşaat teknikerlerinin, kendilerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde hangi pozisyonlarda ve nerelerde çalışabilecekleri, CV oluşturulması, öğrenmeleri gereken programlara kadar birçok konuda bilgi veren Ahmet Evci, öğrencilerin sorularına yanıtlar vererek bilinçlenmelerini sağladı.

Mezuniyet sonrasında öğrencilerin kendisine ulaşabileceklerini belirten Ahmet Evci'ye öğrencilerin teşekkürlerini iletmesiyle söyleşi son buldu.