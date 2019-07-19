Aydın, ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' araştırmasında 2. oldu

Üniversite-kent iş birliğini ön plana çıkaran projeleri, öğrencilerinin ve akademik kadrosunun bilimsel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren Adnan Menderes Üniversitesi'nin bulunduğu Aydın ili, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının (ÜniAr) 2019 yılında gerçekleştirdiği “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasında ikinci sırada yer aldı.

Araştırmada kullanılan veriler; 2019 yılında, 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören toplam 35 bin 715 öğrenciden alındı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre Aydın; Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda ikinci sırada yer alırken, Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet sıralamasında Üniversitemiz de 46. sıradan listeye girdi.

Üniversite öğrencilerinin okuduğu şehirden ve halkından memnuniyetini ölçmeyi amaçlayan bu çalışma, üniversite şehirlerini, öğrencilerin memnuniyet derecesine göre sıralıyor. Araştırma; ulaşım imkanları, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler ile sağlık sorunlarının çözümü gibi konularda üniversite öğrencilerinin şehre ilişkin memnuniyetlerini ölçüyor.

“Şehrin ve Üniversitemizin güçlerini birleştirmeye hazırız”

ADÜ'nün bulunduğu Aydın ilinin araştırmada ikinci sırada yer alarak üniversite öğrencileri başkentlerinden biri olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün Aydın'ın en büyük kamu ailesi olduğuna dikkat çekerek Aydın halkı ile Üniversiteyi bütünleştirici projelerde yer almaya hazır olduklarını ifade etti. Aldemir, “Gençler bir şehrin dinamiğidir, yetişen iş gücümüzle birçok sektör ile iş birliğine hazırız. Geçtiğimiz günlerde Ziraat Fakültemiz ile Koçarlı Belediyesi arasında gerçekleştirilen kentsel yeşil alan haritalanmasını hedefleyen protokolü bu kapsamda örnek verebiliriz. Şehrimizin ve Üniversitemizin güçlerini birleştirerek büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.