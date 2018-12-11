Aydın Otizm Derneği'nden Başkan Özakcan'a ziyaret

Mesut Özakcan'ı ziyaret etti. Belediye bünyesindeki Otizm Spor Eğitim Merkezi'nden duydukları memnuniyeti dile getiren dernek yönetimi Başkan Özakcan'a teşekkür etti.

Otizmli çocuklara sahip ailelerin kurduğu Aydın Otizm Derneği Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Aydın Otizm Derneği Başkanı Adnan Özdemir, geçtiğimiz yıl Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmete açılan Otizm Spor Eğitim Merkezi sayesinde çocuklarının büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Çocuklarında olumlu yönde gözle görülür değişiklikler olduğunu kaydeden Özdemir, "Aydın'da özel çocuklarımız için bir çok eğitim kurumu var. Ancak Efeler Belediyesi'nin bu işi ücretsiz bir şekilde alanında uzman eğitmenlerle gerçekleştirmesi dar gelirli aileler için çok büyük bir hizmet oldu. Çocuklarımızı herkese emanet edemiyoruz, bu nedenle de sürekli beraber olmak durumundaydık. Merkez sayesinde artık hem çocuklarımızı emin ellere bırakarak gözümüz arkada kalmadan bir çok işimizi halledebiliyoruz, hem de profesyonel bir hizmet alıyoruz. Çocuklarımızda da büyük gelişmeler var" diye konuşarak Başkan Özakcan'a bu hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, bazı otizmli çocukların merkeze ilk geldiklerinde bisiklete binemediğini, paten kayamadığını ancak aldıkları eğitim sayesinde kısa sürede sağlıklı normal bireyler gibi hayatlarını sürdürebildiklerini söyledi. Merkezde eğitim gören birey sayısının gün geçtikçe arttığını kaydeden Başkan Özakcan, topluma faydalı bir hizmet gerçekleştirmekten ve bu hizmetin olumlu gelişmelerini görmekten son derece mutlu olduklarını kaydetti.