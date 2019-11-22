Aydın ovasında üretimin lokomotifi kadınlar

Türkiye'nin en verimli arazisine sahip ve yılın 12 ayı tarımsal üretimin devam ettiği Aydın'da üretimin lokomotifi adeta kadınlar oldu. Tarla ve bahçelerdeki her işi yapan kadınlar çalışmaktan değil kendilerine verilen düşük yevmiyelerden dertli. Günlüğü 60 TL'ye akşama kadar tarlada çapa sallayan kadınlar, "Çiftçi para kazanamadığı için yevmiyeler düşük, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadın çapacılara sigorta primi desteği verilmesini istediklerini söylediler.

Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklılar dolayısıyla kış marulları erken boy verdi. Sıcaklıklarla birlikte yabani ot içerisinde kalan marul tarlaları kadınlar tarafından çapalanmaya başladı. Sabahtan akşama kadar yazın sıcakta tozun, kışın soğukta çamurun içinde çiftçilik yapan kadınlar günlük aldıkları 60 TL dışında hiçbir gelirlerinin olmadığını belirterek “Bir insanın hiç dinlenmeden 30 gün çapa yapabilmesi imkansız ama bunu başarsa bile bir kadına ayda verilen para 1800 TL eder. Çiftçi iyi kazansa belki yevmiye fiyatlarını arttırır ama çiftçi de zarar ediyor. Bizim devletten beklentimiz, hiç değilse tarım işinde çalışan ve bu çalışmasını ispatlayan kadınlara sosyal güvence primi desteği verilsin. En azında ucuz fiyata çalışsak da sonra emeklilik hakkı kazanalım” diye konuştu.