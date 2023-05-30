Aydın Özel Başak Koleji yılsonu resim sergisi açıldı

Aydın'ın ilk özel eğitim kurumu olan ve gerçekleştirdiği projelerle birçok ilke imza atan Başak Koleji'nin geleneksel yılsonu resim sergisi açıldı. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde öğrencilerin eserleri ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Geleneksel hale gelen "Başak Koleji Karma Resim Sergisi" her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek katılımla açıldı. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 'Her çocuk bir sanatçıdır' teması ile gerçekleştirilen serginin açılışını Efeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. İsa Ülker, Okul Müdürü Süleyman Çokay, öğrenciler ve Resim Öğretmenleri Ümran Ayyıldız, Burhan Babacan birlikte yaptı.

Farklı tekniklerle yapılan eserlerin sanatseverlerle buluşturulduğu sergide resimler yoğun ilgi gördü. Okul Müdürü Süleyman Çokay, sergide öğrencilerin yıl boyunca yapmış oldukları eserlerin sergilendiğini belirterek öğrencilere göstermiş oldukları emekler için teşekkür etti.