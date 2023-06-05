Aydın Özel Başak Koleji'nden LGS yorumu

Çokay, ayrıca sınav üzerine velilerin çok fazla yorum yapmamasını, tercih sürecine kadar LGS' nin arka plana atılmasının sağlıklı olacağını vurguladı.

“Net ve anlaşılır bir sınav olmuş”

Aydın Özel Başak Koleji Kampüs Müdürü ve Psikolojik Danışman Süleyman Çokay, 2023 LGS Fen Bilimleri soruları yayınlanan örnek sorularla benzerlik gösterdiğini ifade ederek, “Sınavda "Mevsimler ve iklim" ünitesinden 3 soru, "DNA ve Genetik Kod" ünitesinden 8 soru, "Basınç" ünitesinden 5 soru, "Madde ve Endüstri" ünitesinden 4 soru yer almaktadır. Mevsimler ve iklim ünitesinde yer alan soruların kolay olmasının öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükselttiği düşünülmektedir. DNA konusundaki kavramlar ve tanımları şıklar içerisine oldukça güzel gizlenmiştir. Ayrıca DNA' da meydana gelen mutasyonu konu alan soru çok güçlü çeldiricilere sahiptir. Kalıtım konusunda ise geçen yıllardaki LGS sorularına göre daha kolay temel düzeyde sorular yer almaktadır. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konusunu ele alan soru ise oldukça eleyici olmasının yanında güçlü çeldirici öncüllere sahiptir. Basınç ünitesindeki sorular oldukça eleyici ve belirleyici olarak ön plana çıkmaktadır. Madde ve endüstri ünitesinde yer alan sorular ise kolay ve orta düzeydedir.

Genel olarak LGS 2023 bilgi ve bilgiyi yorumlamayı gerektiren, analitik düşünmeyi ölçen, önceki yıllara oranla çeldiricileri ve eleyiciliği Fen Bilimleri dersi bakımından yüksek olan net ve anlaşılır bir sınav olmuştur” dedi.

“Ayırt ediciliği yüksek sorulardan oluşmuş”

“2023 LGS Türkçe sınavı, içerik bakımından MEB birinci dönem öğretim programını içermektedir” diyen Çokay, “Ayırt ediciliği yüksek sorulardan oluşmuştur. Bir yönüyle anlama, yorumlama becerisini, bir yönüyle dikkati ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmüştür. Görsel okuma, tablo- grafik yorumlama ile beceri temelli soruların sorulmasıyla gelenek devam etmiştir. Sorular, Millî Eğitim Bakanlığı “Türkçe Öğretim Programı”nda yer alan kazanımlara ve 2022- 2023 eğitim öğretim yılında yayımlanan örnek sorularla paralellik göstermiştir. Bu öğretim yılında beklenildiği üzere bilgiye ulaşma ve bilgiyi hatırlama düzeyindeki dil bilgisi sorularına yer verilmiştir. Türkçe bölümünde sadece eleyici üç soruya yer verilmişti. Bu sorulardan ikisi temel beceri, biri ise okuduğunu anlamakla ilgiliydi. Sanatla ilgili yanı ağır basan edebi metinler üzerinden oluşturulmuş paragraf sorularının yoğunlukta olduğu sınavda okuduğunu anlama, analiz etme ve kavrama becerisi ön plana çıkmıştır. Bu sorular, hem dikkatin ve odaklanarak okumanın önemine dikkat çekmiş hem de sınavın ayırt edici soruları olmuştur. Özellikle tablo ve grafik sorularında matematiksel düşünme becerisi, okuma anlama becerisinin önüne geçmiş, görsel okuma ve sözel mantık sorularındaki işlem basamakları da zaman yönetimini ön plana çıkarmıştır. Dil bilgisi soruları ise kazanımları kavramış, konuya hâkim olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Genel olarak LGS Türkçe sorularının önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, mantık ve muhakeme gücünün, görsel okuma becerisinin ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

“Matematik öğrencileri çok yormadı”

Çokay LGS değerlendirmesine Matematik dersi ile devam ederek, “Beklediğimiz gibi diğer LGS' lere göre daha kolay sorulardan oluşan ve öğrencilerimizi çok yormayan bir Matematik bölümü oldu. Beklentimiz bu yöndeydi. Matematikte seçici olabilecek iki soru vardı, bu soruların dışında zor soru yoktu diyebiliriz. Orta zorlukta diyebileceğimiz ise 4 /5 soru vardı Tek bir soru çok büyük farklar oluşturacak gibi görünüyor “dedi.

“Sınavda dini ve ahlaki değerlerin farkındalık oluşturması hedeflenmiş”

“2023 LGS'de sorular MEB müfredatına ve kazanımlara bağlı kalınarak sorulmuştur. Ayrıca sorular MEB tarafından her ay yayınlanan örnek soruların zorluk derecesine yakın hazırlanmıştır” diyerek açıklamasına devam eden Çokay, “Önceki yıllardaki sorulardan farklı olarak bu yıl birden çok kazanımı bir araya getiren ve bu kazanımları gerçek yaşamla birleştiren sorular mevcuttur. Öğrencilerden, verilen örnek olay, ayet ve hadisi doğru anlayıp konular arasındaki ilişkiyi ön plana çıkarmaları istenmiştir. Hem bilgiyi ölçen hem de yorumlamayı gerektiren, güçlü çeldiricileri olan sorular bulunmaktaydı. 2023 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavının ayırt edici sorusu ise ‘Din ve Hayat' ünitesinden paragrafta verilen ayetten yola çıkarak ulaşılabilen yargıyı bulmalarını gerektiren soru olmuştur. Asıl anlatılmak istenen' gibi soru kalıpları, öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalardan ikisiydi. 2023 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları dini ve ahlaki değerleri ezber formatından çıkararak, daha ziyade bu değerlerin öğrencilerde bir farkındalık uyandırmasını hedeflenmiştir” diye konuştu.

Çokay İngilizce soruları ile ilgili olarak ise, “2023 LGS İngilizce soruları müfredata uygundur ve anlam olarak net sorulardır. MEB örnek soruları ile benzerlik göstermektedir. Metin ve diyalogları dikkatli okuyanlar doğru cevaba daha kolay ulaşmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını ele alan Çokay, “Sınavda çıkan sorular öğrencilerin sorumlu olduğu üç üniteyi de içermektedir. Sorular bilgiye dayalı olup sahip oldukları temel bilginin yorumlanması ve sonuçalandırmada bulunulması da istenmiştir. Kronolojik tablo yorumlama ve kavram haritası sorularına da yer verilmiştir. Sorular zorluk ve uygunluk açısından orta seviyede hazırlanmıştır” diyerek açıklamasına son verdi.