Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi başarıyı taçlandırıyor

Okul Müdürü Çokay, “Okulumuz toplum sorunlarına ve gereksinimlerine eğilerek bunlara çözüm bulacak özgür düşünceyi merkeze alan, araştırmacı, kendine güvenen, önyargısız, topluma saygılı ve girişimci bireyler yetiştirip onları Atatürk'ün hedef gösterdiği çizgide dünya vatandaşı yapmayı hedeflemiştir. Bu yolda en büyük gücümüz öğretmenlerimizdir.

Bir öğrenciye, onu okulda başarılı yapan şeyin ne olduğunu sorduğunuzda, size muhteşem yeni bir kitap ya da harika bir eğitim film serisinden bahsetmeyecektir. Alacağınız yanıt çoğunlukla şu olacaktır: “Hep öğretmenim sayesinde.” Bu ruh ile yoluna devam eden okulumuz akademik yaşamın yanında sanat ve sporun öğrenciler tarafından içselleşmesini sağlar. Hayatı öğrenmenin yolunun sanat ve spordan geçtiği gerçeği bizim için çok önemlidir. Öğrencilerimize ek bir burs imkanı tanıyarak özel yetenekleri ölçüsünde burslar veriyoruz. Unutulmamalı ki sanatın zarafeti ve incelikleriyle buluşturmadan; çocuğun hoşgörülü, sabırlı ve zarif kılabilmenin mümkün olmadığını kabul etmek gerekir.“Eğer bir yere gitmek istiyorsanız oraya daha önce gitmiş birini bulmak en iyi seçenektir” Son 4 yıldaki üniversite yerleştirme sonuçlarına baktığımızda Yüzde 95'lik kazanma oranı ortaya çıkmıştır. Ayrıca sınavı kazanan öğrencilerimizin yüzde 98'i ilk 10 tercihine yerleşmiştir. 28 öğrencimiz Tıp Fakültesine, 16 öğrencimiz Hukuk Fakültesine, 98 öğrencimiz Mühendislik Fakültesine, 10 öğrencimiz Eczacılık Fakültesine, 4 öğrencimiz Diş Hekimliği Fakültesine, 9 öğrencimiz Mimarlık Fakültesine, 75 öğrencimiz İİB Fakültesine, 15 öğrencimiz Yabancı Diller Fakültesine, 14 öğrencimiz Eğitim Fakültesine yerleşti” dedi.

Özel Kavaklı Anadolu Lisesi, 2019 / 2020 öğretim yılında sınırlı sayıda yeni öğrenci alacak. 9.sınıfa 72, 10.sınıfa 17, 11.sınıfa sayısal 13, 11.sınıfa eşit ağırlık 11, 12.sınıfa sayısal 12, 12.sınıfa eşit ağırlık 7 öğrenci kabul edilecek.

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi erken kayıt döneminin, 18 Mart 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında devam edeceği açıklandı.