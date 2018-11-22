Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencileri en iyilerle buluştu

Rehberlik servisinin organizasyonunda Türkiye'nin en iyi üniversitelerini her sene ziyaret eden Kavaklı Anadolu Lisesi İstanbul ‘da üniversite ve bölüm tanıtımı ile ilgili sunum ve proje çalışmalarına ortak oldu.

Kavaklı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Süleyman Çokay yaptığı açıklamada Türkiye nin en iyilerini ziyaret ettiklerini, tercih döneminde doğru adımlar atılmasının, seçilecek üniversiteyi ve bölümleri doğru tanımaya bağlı olduğunu belirtti. Çokay, “Bizler bu süreçte üniversiteleri daha iyi anlatabilmek ve farklı yönleriyle tanıtabilmek için yıl boyu etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

Rehber öğretmen Ezgi Ürküt Baltacı da toplam 8 üniversite ziyaret ettiklerini ve ilgili bölüm başkanlarından da randevu alarak meslekler üzerine konuşulduğunu belirtti.