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Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi'nden engelli öğrencilere ziyaret

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencileri Engelliler Haftası Değerler Eğitimi Kulübü etkinlikleri kapsamında Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret etti.


Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Okul müdürü Süleyman Çokay ve rehber öğretmen Ezgi Baltacı önderliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri ile birlikte kahvaltı yapıldı. Kahvaltılarını birlikte yapan öğrenciler keyifli oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçirdi. Kavaklı Lisesi öğrencileri engelli kardeşlerine kitap armağan etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan okul müdürü Süleyman Çokay, okul olarak bir gün değil her gün özel çocukların yanında olduklarını ifade ederek, “Rehberlik hizmetleri kapsamında olan değerler eğitimi çalışmalarında öğrencilerimize farklı bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz Kendimize özel birer arkadaş bulalım. Bu sorulara olumlu cevap verdiğimiz an hayatımızda birçok şey değişmeye başlamış olacaktır. Benim kaç özel arkadaşım var? Böyle bir çocuğu olan kaç ebeveyn arkadaşım var? İhtiyaç duyduklarında onların yanında olduğumu hissettirebiliyor muyum? Unutmayalım özürlü değil, engelli” dedi.

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