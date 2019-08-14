Aydın plakalı araç Aksaray'da kaza yaptı 3 ölü 4 yaralı

Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken aynı araçta bulunan aynı aileden 4 kişi de yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Aksaray - Konya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel A. idaresindeki 09 TM 389 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolu 30. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Bedia A. (74), Menşure A. (27), Hüseyin Ali A. (4) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki Abdülkadir A., Eşref A., İbrahim Ayaz A. yaralandı. Feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden aynı aileden 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.