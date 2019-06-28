İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezinde tatbikat yapıldı

Aydın Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde tatbikat gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tatbikat gerçekleştirildi.


Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezinde Temel Afet Bilinci Eğitimi ve akabinde Deprem, Yangın ve Tahliye tatbikatı yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin de katıldığı tatbikatta Temel Afet Bilinci Eğitimi ve Yangın Eğitimi verildi. Eğitimlerden sonra Deprem nedeniyle ikincil afet olarak ortaya çıkan yangına müdahale ve tahliye çalışması yapıldı. Tatbikat başarılı bir şekilde sonlandırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.