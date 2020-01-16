Aydın polisi 5 gence ‘Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığını' anlattı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan “Güvenli İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya Bağımlılığı” projesi tamamlandı. Proje kapsamında 2 ay önce başlayan seminerlerde Efeler ilçesinde bulunan 50 okulda eğitim öğretim gören yaklaşık 5 bin öğrencinin yanı sıra öğretmen ve idarecilere ulaşıldı. Projenin son semineri, Efeler Halk Eğitim Merkezi'nde Zübeyde Hanım Kız Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Bilişim Uzamanı Polis Memuru Uğur Bulut tarafından gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere güvenli internet erişimi, güvenli sosyal medya, sosyal medya ve internet bağımlılığı konularında bilgiler verildi. Video ve fotoğraf gösterimleriyle güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirme yapılan seminerde, öğrenciler merak ettikleri konuları da soru-cevap şeklinde öğrenme fırsatı buldu.

Seminere katılan öğrenci ve öğretmenlere, "Sanal dünyada güvende misiniz- siber suçlar ve güvenlik" broşürü dağıtıldı.