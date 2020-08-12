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Aydın polisi göz açtırmadı

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nce gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda araması olan 3 şahıs yakalandı.

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda araması olan 3 şahıs yakalandı. Biri 12 yıl olmak üzere toplam 21 yıl 10 ay hapis cezası olan 3 şahıs çıkarıldığı mahkemede hüküm yüzüne okunarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından, hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan S.Ö. isimli şahıs Ilıcabaşı mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan yine hakkında “Tehdit ve Hakaret “ suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan G.A. isimli şahıs İstiklal Mahallesinde, hakkında “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan B.K. isimli şahıs da Hasanefendi Mahallesinde yakalandı.


Yakalanan şahıslar haklarında gerekli adli işlemler yapılmak üzere sevk edildikleri Aydın Adliyesi'nde tutuklanarak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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