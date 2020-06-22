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Aydın polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Aydın’da 5 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi polisin yaptığı başarılı operasyon ile yakalandı.

Aydın'da 5 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi polisin yaptığı başarılı operasyon ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı düğmeye bastı. Ekipler 5 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayına karşın çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen F.M., H.A., K.Ö, G.S., N.U. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.M.ve H.A. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden K.Ö., G.S. ve N.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında hırsızların evlerden çaldıkları ziynet ve muhtelif ev eşyaları ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi.

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