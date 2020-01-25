Aydın polisi okul çevrelerinde kuş uçurtmadı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okullarda güvenli bir ortam sağlanması amacıyla okul çevrelerinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan 3 uygulamada, 4 bin 509 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 1 yoklama kaçağı, 6 aranan şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs yakalandı. Ayrıca 811 okul servisinin sorgulaması yapılırken, bunların 24'üne ceza yazılırken, toplam 6 bin 826 TL idari para cezası uygulanarak, 1 adet araç ise trafikten men edildi. Aydın Emniyeti tarafından okul önlerinde güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğü öğrenildi.