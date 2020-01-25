İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın polisi okul çevrelerinde kuş uçurtmadı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul güvenliği uygulaması kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında 3 farklı tarihte yapılan uygulamada 4 bin 509 kişi sorgulandı.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okullarda güvenli bir ortam sağlanması amacıyla okul çevrelerinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan 3 uygulamada, 4 bin 509 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 1 yoklama kaçağı, 6 aranan şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs yakalandı. Ayrıca 811 okul servisinin sorgulaması yapılırken, bunların 24'üne ceza yazılırken, toplam 6 bin 826 TL idari para cezası uygulanarak, 1 adet araç ise trafikten men edildi. Aydın Emniyeti tarafından okul önlerinde güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.