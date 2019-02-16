Aydın polisi otobüs firmalarını bilgilendirdi

Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla şehirler ve ilçe merkez arası yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren otobüs firmalarının yetkilileri veya temsilcileri ile Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda Trafik Şube Müdürü, 1 Komiser Yardımcısı ile 2 polis memuru tarafından yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan 22 firmadan 38 yetkiliye gerekli bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın'da gerçekleştirilen toplantı kapsamında; ülke genelinde 2018 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında artış gösterirken, otobüs kazalarındaki artış oranının ise yüzde 10 seviyelerine çıktığına dikkat çekildi. Vatandaşların yüzde 89'unun karayolu taşımacılığı ile yolculuk yaptığı Tükiye'de, bu yoğunluktan kaynaklı olarak karayollarında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmenin hedeflendiği kaydedildi. Bu konuda firmalara düşen sorumluluklara değinilen toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik taleplerde bulunuldu.

Toplantıda yolcu taşımacılığının genel durumu, trafik kazaları ve sonuçları, otobüs denetimleri, şoförlere ve sektöre yönelik tespitler ve trafik güvenliğini artırıcı öneriler üzerinde durularak, karşılıklı görüş ve fikir alışverişinde bulunuldu.