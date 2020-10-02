Aydın polisi şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakalandı

Aydın'da şüphelendikleri ticari taksiyi durduran polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan Gökhan E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gökhan E.'nin yapılan üst aramasında 1 adet kuru sıkıdan bozma silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Havaalanı Bulvarı üzerinde devriye görevinde bulunan polis ekipleri saat 23.00 sıralarında Doğu Çevre Bulvar kavşağında durumundan şüphelendikleri 09 T 2006 plakalı ticari taksiyi durdurdu. Taksi içerisindeki şahsın yapılan sorgulamasında, şahsın çeşitli suçlardan aranan Gökhan E. olduğu anlaşıldı. Gökhan E.'nin yapılan üst aramasında 1 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gökhan E. gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürdü.

Abisi yakalanmış kendi kaçmıştı

Gökhan E. ve ağabeyi Savaş E. 25 Ağustos'ta Efeler'de bir otomobilde tespit edilmiş ve polis ekipleri ile kovalamaca yaşanmıştı. Efeler ilçesinde başlayan ve Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'nde son bulan kovalamaca sonucu Savaş E. yakalanmış kardeşi Gökhan E. ise kaçmayı başarmıştı.