Aydın polisi vatandaşın huzur için bayramda görevi başında olacak

AYDIN (İHA) – Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için başta trafik olmak üzere meydana gelebilecek olaylara karşı önlemlerini aldı.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; “Kurban Bayramı süresince umuma açık ve istirahat yerlerinde meydana gelecek olayların önlenmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozucu davranışların men edilmesi için halkımızın ihbar, istek ve şikâyetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri amacıyla Emniyet Müdürlüğü olarak, Kurban Bayramının huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi, vatandaşlarımızın huzurunu bozacak davranışların men edilmesi ve bayram tatili süresince güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla;

Özellikle vatandaşlarımız yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, park, bahçe, yeşil alan, mesire alanları, bankalar, kuyumcular vb. yerlerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacı ile yaya ve motorize ekip uygulamaları arttırılmış olup, sivil görev yapan birimlerimiz halkın yoğun olduğu bölgelerde görev ifa edecektir.

Şehirlerarası otogar, tren garı, bulvar, cadde, sokak ve ana arterlerde, şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarda oluşabilecek yoğunluklara karşı asayiş ve trafik yönünden kontroller arttırılmıştır” denildi.