İhlas Haber Ajansı

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Aydın polisi vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefonla arayıp çeşitli bahaneler ile para talep eden dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle, “Deprem felaketinden etkilenen insanlara yardım topluyoruz, Az para yatırıp çok para kazandım, sen de yatır, sen de kazan, Çekilişten indirimli ürün kazandınız” sözlerine, ya da kendisini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere asla itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu. Bu gibi durumlarda en yakın güvenlik güçlerine durumun bildirilmesi gerektiği ifade edildi.

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