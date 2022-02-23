Aydın polisinden gençlere güvenli internet kullanımı eğitimi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde üniversite öğrencileri ve Kızılay gönüllülerine yönelik "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı konularında seminer/eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim faaliyetine katılan gençler, yapılan bilgilendirme dolayısıyla polis ekiplerine teşekkür etti.