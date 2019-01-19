Aydın polisinden huzur toplantısı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesi kapsamında, polis - halk arasındaki ilişkiyi güçlendirerek halkı bilgilendirmek ve güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak için huzur toplantıları başlattı. Efeler ilçesinde yaşayan vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini ilgili kurumların desteğiyle çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla Mimar Sinan, Girne ve Kemer mahallesi sakinlerine yönelik düzenlenen ilk toplantı, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir kıraathanede gerçekleşti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısında” vatandaşlardan gelen talepleri yerinde dinleyen emniyet yetkilileri, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.