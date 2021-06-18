Aydın pozitif vakalarda yaşanan düşüş devam ediyor

sırada yer aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 49 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık korona virüs vaka sayıları tablosunda pozitif vakalarda gözle görülür bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düşüş yaşanarak yüz binde 18,87 olan vaka sayısı bu hafta da düşüşünü devam ettirerek yüz binde 16,53 olarak gerçekleşti.

“Vaka sayıları azalıyor”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin ardından sarı kategoriye düşen Aydın, bu hafta da korona vakaları sayısında da 6. sıradaki yerini korudu. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana Aydın genelinde sıkı tedbirler alınırken geçtiğimiz hafta il genelinde yüzde 10'luk bir azalma oranı ile düşüş yaşayan Aydın'da bu hafta yüzde 12'lik bir azalma gerçekleşti.

“Tedbirler etkisini daha çok gösterecek”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 5-11 Haziran tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 26 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 184'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 30 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 26'ya düştü.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek” dedi.

“Vali Aksoy'dan teşekkür”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 5-11 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık pozitif vaka oranlarında Aydın 16,53 ile Türkiye'de en iyi 6. İl konumunu korumuştur. Bu başarıda emeği geçen bütün kişi ve kurumlara çok teşekkür ederim. Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.