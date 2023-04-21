Aydın protokolü bayramlaştı

Aydın'da Ramazan Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği tarafından kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere Aydın protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına yoğun bir katılım olurken, Aydın'da kalan depremzede aileler de katıldı. Protokol üyeleri ve depremzede aileler ile bir araya gelen Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaparken, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Törende kısa bir konuşma yapan Gödekmerdan; “Buruk bir bayram geçiriyoruz. Bir deprem felaketi yaşadık. Bu afette de çok canlar yitirdik. Bunun üzüntüsü yaşıyoruz ama tabi hayat devam ediyor. Allah'ım bir daha afeti, milletimize, devletimize bir daha yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Tabi devletimiz büyük, bu maddi zararlarımızı giderir. İnşallah bundan sonra sağlık, afiyet ve mutluluk içerisinde nice bayramlara devletimizle milletimizle insanlarımızla birlikte ulaşmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun” dedi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan'ın yanı sıra Aydın milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş ile siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.