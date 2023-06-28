Aydın protokolü bayramlaştı

Aydın'da Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği tarafından kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere Aydın protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy'un ev sahipliğinde DSİ Misafirhanesi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına yoğun bir katılım oldu. Protokol üyeleri ile bir araya gelen Vali Aksoy, bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaparken, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Aksoy, "Kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak bir araya gelmek hepimizin ortak arzusu. Bugün de burada milletvekillerimizle, siyasi partilerin il başkanları ve kurum müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri olmak üzere toplumumuzun farklı kesimleri ile bir araya gelerek bayramlaşma töreni gerçekleştirdik. Tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Aileleriniz ile birlikte sağlık ve huzur dolu bir bayram diliyorum. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte daha güzel bir Aydın'ı hep birlikte göreceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Aydın milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.