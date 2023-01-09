Aydın, sağanak yağışlı havanın etkisi altına girecek

Aydın'da uzun süredir süren güneşli hava, yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da beklenen yağışlı hava yarın etkisini göstermeye başlayacak. Uzun süredir devam eden bahar havası yerini yağışlı havaya bırakacak. Aydın'da havanın bugün parçalı bulutlu, yarın ve Çarşamba günü kuvvetli sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma günü sağanak yağışlı etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş beklenirken, görülecek yağışlara karşı vatandaşlar dikkatli ve duyarlı olması konusunda uyarıldı.