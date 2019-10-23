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Aydın Sağlık Ekibi'nden Mehmetçiğe anne şefkati

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Aydın’dan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine görevlendirilen Aydın Sağlık Ekibi, hem sağlık alanında hizmet veriyor, hem de Mehmetçiğe hazırladıkları yemeklerle anne şefkati gösteriyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Aydın'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine görevlendirilen Aydın Sağlık Ekibi, hem sağlık alanında hizmet veriyor, hem de Mehmetçiğe hazırladıkları yemeklerle anne şefkati gösteriyor.


Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin gösterdiği kahramanlıklar vatandaşlarımızın göğsünü kabartırken, sağlık ekipleri de bölgede hizmetlerine devam ediyor. Aydın'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine görevli olarak giden sağlık ekibi de yaptığı hizmetlerle göz dolduruyor. Aydın Sağlık Ekibi, sağlık alanında hizmet verirken bir yandan da anne şefkati ile Mehmetçiği bağrına basıyor. Mehmetçiğin istediği yemekler, Aydın Sağlık Ekibi tarafından yapılarak kahramanlara ikram edildi. Kendi imkanlarıyla çarşı ve pazardan aldıkları malzemeyle hazırladıkları yemekleri askerlere ikram etmekten mutluluk duyan ekibe, Mehmetçik'te “Öz annemizin elleriyle yaptığı yemeklermiş gibi geldi” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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