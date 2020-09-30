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Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Oryantasyon eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı Uzaktan Oryantasyon Eğitimi, online olarak gerçekleşti.


Eğitim, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu'nun öğrencilere okul hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasıyla başladı.


Konuşmanın ardından Yüksekokul Müdür Yrd. Öğr. Gör. Nesrin Oğurlu, Önlisans Eğitimi Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hakkında, Yüksekokul Bölüm Başkanı Doç. Dr. Canan Hazır yüksekokul yönetimi, akademik ve idari yapılanması, bölümler, programlar, akademik danışmanlık işlemleri ve obis sistemi hakkında, Yüksekokul Müdür Yrd. Öğr. Gör. H. Nurcan Ek ise uzaktan eğitim portalı hakkında tanıtım amaçlı sunumlarını yaptı.


Akademik, idari personelin öğrenciler ile tanışmaları ve öğrencilerden gelen soruları cevaplamalarının ardından 2020-2021 güz yarıyılı için iyi temennilerde bulunularak oryantasyon eğitimi sona erdi.

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